Irán dirige una carta al secretario general de la ONU para protestar por la "injerencia" de Trump

Bandera de Irán. - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para protestar por las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que ha advertido al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la su población "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos".

"La declaración (...) constituye otro claro ejemplo de injerencia en los asuntos internos de un Estado Parte de Naciones Unidas y viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. (...) constituyen incitación a la violencia, la inestabilidad y los actos terroristas dentro de Irán, el Presidente de Estados Unidos amenazó explícitamente a la República Islámica de Irán con el uso de la fuerza y la intervención", reza la misiva recogida por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Tras varios días de protestas en el país, el último balance deja al menos seis personas fallecidas, entre ellas un agente. Los manifestantes salen a las calles mientras disminuye el nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes y en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear.

El representante iraní ha asegurado que las "amenazas" del inquilino de la Casa Blanca "demuestran claramente un patrón constante de comportamiento ilegal por parte de Estados Unidos y constituyen una amenaza clara, explícita e ilegal de usar la fuerza contra un Estado soberano".

De esta manera, han solicitado a Guterres que condene "inequívoca y firmemente" las palabras de Trump y que obligue a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones recogidas en la Carta de Naciones Unidas.

"La República Islámica de Irán ejercerá sus derechos de manera decisiva y proporcionada. Estados Unidos de América asume la plena responsabilidad de las consecuencias derivadas de estas amenazas ilegales y de cualquier escalada de tensión posterior", ha añadido.

Desde la ONU, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a las autoridades de Irán a que preserven el derecho de los manifestantes a protestar de manera pacífica. "Todas las personas deben poder protestar pacíficamente y expresar sus quejas", ha aseverado.