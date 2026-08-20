Irán ejecuta a otro hombre por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales de enero

Archivo - Imagen de archivo de una mujre con una bandera de Irán - CONTACTO - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este jueves a un hombre procedente de un país extranjero condenado por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de febrero.

El hombre ha sido identificado como Ghaem Hoseini, también conocido como Arian, quien se habría visto "implicado" en los "disturbios" registrados en el marco de las manifestaciones, cuyo génesis radicaba en el intento de denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de la vida en el país.

Las informaciones apuntan a que su "participación llevó a la muerte de cuatro agentes de Policía iraníes, por lo que ha sido ahorcado antes incluso de que su caso llegara al Tribunal Supremo, según informaciones recogidas por la agencia iraní Tasnim.

Las autoridades, que no han concretado su lugar de procedencia, han explicado que ha sido ejecutado una vez han finalizado "todos los procedimientos legales" y tras ser hallado culpable de los cargos de incitar al terrorismo y provocar miedo, inseguridad y desorden público. También habría atentado contra la integridad física de individuos y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, tal y como han detallado.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por Teherán, unas 3.100 personas murieron durante las protestas, la mayoría de ellas civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad. No obstante, la ONG Human Rights Activist in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el total de muertos a más de 7.000.