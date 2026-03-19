Irán ejecuta a tres condenados por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales de enero

Bandera de Irán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ahorcado este jueves a tres personas condenadas por los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes en el marco de los disturbios durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales fueron fuertemente reprimidas por el país centroasiático, donde se registraron miles de víctimas mortales, si bien las cifras oscilan entre las dadas por Teherán y las comunicadas por organizaciones no gubernamentales.

Los ejecutados han sido ahorcados en presencia de un grupo de personas de la ciudad de Qom, al sur del país, tras encontrarlos el Tribunal Supremo de Irán culpables de los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, según informa la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que agrega que durante las protestas de la jornada del 8 de enero los ejecutados lanzaron, por separado, diversos tipos de armas blancas contra los referidos uniformados.

Teherán confirmó la muerte de 3.117 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en dichas protestas que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el total de muertos a más de 7.000, según su último balance.