Irán imputa al hijo del derrocado sah por "terrorismo y crimen organizado"

Archivo - Reza Pahlavi - Europa Press/Contacto/Ali Khaligh - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Teherán ha anunciado finalmente este sábado la imputación del hijo del derrocado sah, Reza Pahlaví, por cargos relacionados "con la seguridad, el terrorismo y el crimen organizado", una semana después de que el titular del cargo, Ali Salehi, declarara su intención de llevar ante la justicia al ahora líder opositor, exiliado en el extranjero y conocido por su proximidad a Israel.

"El caso ha sido remitido al tribunal tras la presentación de la acusación formal", ha confirmado la Fiscalía en un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB. Salehi había confirmado que iba a imputar a Pahlavi por "crear las condiciones" para que las protestas populares del año pasado acabaran degenerando en una espiral de violencia y represión que dejó más de 3.000 muertos.

El líder opositor alentó a las masas a redoblar lo que en principio eran unas protestas contra la crisis económica hasta que terminaron por explotar en una ola de violencia que las autoridades iraníes denunciaron como una operación de desestabilización nacional dirigida por Estados Unidos e Israel, con el hijo del sah como títere de los procedimientos.

Pahlaví, príncipe heredero del extinto Irán monárquico, vive en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 y reside en el estado norteamericano de Maryland.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que intentó enviar armas a manifestantes opositores pero la transferencia, a través de grupos kurdo-iraníes, no llegó a culminar con éxito.

Pahlaví llegó a describir como una "intervención humanitaria" el ataque lanzado a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán y más objetivos militares en el país, el comienzo de la guerra de Irán, pidiendo a la ciudadanía "acabar la tarea" para poner fin a la República Islámica.