Irán incauta dos barcos de bandera extranjera sospechosas de contrabando de combustible en el golfo Pérsico

Archivo - Embarcación de la Guardia Revolucionaria de Irán durante unas maniobras (archivo) - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves una nueva incautación de dos embarcaciones sospechosas de contrabando de combustible en el golfo Pérsico, en el marco de un repunte de estas operaciones en la zona durante las últimas semanas.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado que las embarcaciones trasladaban más de un millón de litros de combustible de contrabando y ha afirmado que los 15 tripulantes, todos ellos de nacionalidad extranjera, han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, estas embarcaciones serían parte de "una red de contrabando de combustible" que operaba en esta zona "desde hace meses", sin más detalles al respecto.

Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.