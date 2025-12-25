Irán incauta en el golfo Pérsico un buque acusado de transportar combustible de contrabando

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han interceptado en el golfo Pérsico un buque que portaba supuestamente cuatro millones de litros de combustible de contrabando, una operación que se ha saldado con la detención de 16 tripulantes, todos ellos de nacionalidad extranjera.

El comandante de la Primera Zona Naval de la Guardia Revolucionaria, Abbas Gholamshahi, ha afirmado que el buque era parte de "una red organizada de contrabando de combustible" y ha agregado que "planeaba trasladar su carga a buques más grandes fuera del golfo Pérsico".

Así, ha recalcado que el buque ha sido puesto ya en manos de las autoridades judiciales y ha subrayado que "cualquier intento de saltarse la ley y trasladar ilegalmente combustible fuera de las aguas territoriales iraníes recibirá una respuesta rápida y decisiva", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

La operación ha tenido lugar cerca de dos semanas después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán confirmara la incautación de un buque con bandera de Suazilandia en aguas del golfo Pérsico por supuestamente transportar combustible de contrabando.

Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos en la zona, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.