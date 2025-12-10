Irán incauta en el golfo Pérsico un buque con bandera de Suazilandia con supuesto combustible de contrabando

Archivo - Bandera de Irán - LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este miércoles la incautación de un buque con bandera de Suazilandia en aguas del golfo Pérsico por supuestamente portar combustible de contrabando, tras lo que la embarcación ha sido ya trasladada a un puerto en el sur del país.

Así, ha explicado que el buque fue detectado a raíz de labores de supervisión y vigilancia y ha agregado que portaba 350.000 litros de combustible de contrabando desde Irán, según ha recogido Sepah News, rama de medios de la Guardia Revolucionaria iraní.

El comandante Heydar Henrian Moyar ha especificado que en la embarcación iban trece tripulantes de nacionalidad india y de "un país vecino" sin especificar, al tiempo que ha apuntado que todos ellos han sido detenidos a su llegada a puerto.

Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos en la zona, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.