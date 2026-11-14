Irán informa del incendio de un petrolero tras chocar con una mina naval al este del estrecho de Ormuz

Archivo - El almirante Brad Cooper, de la Armada de los Estados Unidos y comandante del Mando Central de los Estados Unidos, observa desde un helicóptero Chinook del Ejército de los Estados Unidos cómo un buque mercante atraviesa el estrecho de Ormuz - Scpo Amanda Dunford/Dod / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han informado este sábado de que un buque petrolero se ha incendiado y ha quedado detenido tras colisionar con una mina naval en una zona restringida al este del estrecho de Ormuz, en medio de las advertencias de Teherán a las buques que operan en el enclave marítimo.

Según un comunicado difundido por el Ejército iraní a través de la cadena estatal IRIB, el suceso ha tenido lugar durante la madrugada cuando el buque --del cual no especifican su bandera-- navegaba por lo que califican como una "zona peligrosa y prohibida" haciendo caso omiso de los avisos previos y con sus sistemas de seguimiento e identificación apagados.

En el comunicado, las autoridades iraníes han advertido de que"cualquier buque cisterna que infrinja la normativa y navegue por la zona restringida al este del estrecho de Ormuz será incendiado al chocar con minas navales".

Asimismo, el Ejército iraní ha responsabilizado a los propietarios de las embarcaciones por mantener el tránsito marítimo en el área pese a los precedentes y ha cargado contra Washington, acusándoles de enviar su capital "a la guerra de las minas y arrojándolo al fuego" por confiar en "las tonterías del criminal presidente estadounidense".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.