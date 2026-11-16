Archivo - Mapa que señala el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Armada iraní ha informado este lunes de un nuevo petrolero incendiado en aguas del estrecho de Ormuz, el cuarto en las últimas 24 horas, en el marco del cierre de esta estratégica vía de comercio marítimo impuesto por Teherán.

"Hace unos minutos un petrolero díscolo que navegaba por aguas restringidas en el este del estrecho de Omruz con sus sistemas de navegación apagados se ha incendiado y ha sufrido graves daños tras impactar con una mina naval", ha explicado el comunicado militar iraní.

Teherán destaca que se trata de "el cuarto petrolero dañado en las últimas 24 horas al este del estrecho de Ormuz", incidentes que achaca a los intentos de atravesar el estrecho sin la autorización oficial iraní y acogiéndose a la protección de la flota estadounidense desplegada fuera del paso.

"La seguridad del estrecho de Ormuz no se garantiza con retórica y mentiras. Para pasar de forma segura hay que cumplir con la normativa marítima y coordinarse con las Fuerzas Armadas del Irán islámico", ha subrayado.

Estos incidentes se suman a los registrados durante el fin de semana en la zona, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara el domingo del hundimiento de otros dos petroleros --uno de ellos un superpetrolero cargado con más de dos millones de barriles de crudo-- y el sábado de daños en hasta tres buques por explosiones de minas marítimas tras intentar cruzar la ruta sur sin permiso.

Teherán ha declarado el cierre del estrecho de Ormuz --arteria fundamental para el suministro mundial de petróleo desde el golfo Pérsico-- a raíz de la ofensiva militar lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por el contrario, Washington rechaza que exista un bloqueo efectivo sobre el estrecho, asegurando que ejerce el control militar en el exterior del paso y que escolta a embarcaciones comerciales para garantizar el flujo de exportaciones de hidrocarburos desde Oriente Próximo.