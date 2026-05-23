Irán insiste en que su dominio sobre Ormuz y su programa nuclear están fuera de las negociaciones con EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha reiterado por enésima vez que no tiene intención de discutir con Estados Unidos ni el estatus del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Teherán, ni su programa nuclear, al menos en este punto de las negociaciones con Washington, según ha ratificado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei.

Baqaei ha realizado estos comentarios tras la visita de alto nivel realizada a Teherán este sábado, por uno de los principales mediadores internacionales, el jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, y una ronda de conversaciones entre el ministro de Exteriores de Irán con sus homólogos de Qatar, Omán, Turquía e Irán y una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el emir de Qatar, Mohamed bin Abdulrraman Al Thani, que invitaban a pensar en la posibilidad de un acercamiento de posturas.

En declaraciones a la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el portavoz de Exteriores ha llamado a la pausa al insistir en que su país no contempla la más mínima posibilidad de discutir ahora cuestiones que para Washington son cruciales. "En esta etapa de las negociaciones, no se abordará la cuestión nuclear y el estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Estados Unidos, y este es un asunto entre nosotros y los países de la región", ha indicado Baqaei.

El portavoz ha insistido en que Irán, simplemente, no se fía de Estados Unidos. "El historial de Estados Unidos sobre el incumplimiento de sus promesas es algo que no podemos ignorar. Este comportamiento dificulta la labor de los negociadores porque es tan voluble como contradictorio", ha lamentado.

Baqaei, aunque ha mencionado que ambas partes están, a día de hoy "más cerca de un posible borrador", ha insistido en que las diferencias de cuestiones a tratar y plazos para hacerlo sigue siendo enorme. "Estamos muy cerca y muy lejos de un acuerdo", ha concluido.