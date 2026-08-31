Irán localiza en Emiratos a diez de los 13 pescadores desaparecidos frente a la costa sur del país

Archivo - Un buque en el estrecho de Ormuz - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha anunciado este lunes que diez de los 13 pescadores que permanecían desaparecidos desde hace semanas procedentes de la provincia de Hormozgán, en la costa sur del país, han sido encontrados con vida en territorio de Emiratos Árabes Unidos.

"Emiratos Árabes Unidos ha informado a nuestra embajada en Abu Dabi que diez de estos pescadores se encuentran en el país y pueden marcharse", ha explicado el representante del Ministerio en la provincia de Hormozgán (sur), Mohamad Soleimani.

La Embajada iraní ha expedido pasaportes a los pescadores y está previsto que regresen a Hormozgán en un vuelo esta semana. "Todavía no tenemos información sobre los otros tres pescadores desaparecidos, pero seguimos investigando su situación en los países vecinos", ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

Teherán confirmó a mediados de julio que otros 55 marineros regresaron al país tras ser detenidos por la Guardia Costera emiratí entre finales de febrero y abril debido a un presunto "fallo en los sistemas de seguimiento".

La misión diplomática iraní apuntó entonces a que estos pescadores fueron detenidos en los primeros meses de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel después de que entraran por error en aguas territoriales de Emiratos Árabes Unidos en medio de la confusión por el conflicto en la región.