Irán, sobre la oferta de Trump de volver a abordar el programa nuclear: "Negociar es diferente a intimidar"

Teherán confirma consultas "en igualdad de condiciones y con respeto mutuo" con el E3 y con Rusia y China

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha subrayado este domingo que "negociar es diferente a intimidar", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con acciones militares si las autoridades del país asiático no se abrían a sentarse a la mesa para abordar su programa nuclear.

"No negociaremos bajo presión e intimidación. Ni siquiera lo consideraremos, sin importar de qué se trate. Negociar es diferente a intimidar y emitir dictados", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, donde ha afirmado que Washington "gozaba" de su respeto "cuando era respetuoso", mientras que "era confrontado cuando adoptaba una postura amenazante" porque "toda acción obliga a una reacción".

El jefe de la diplomacia iraní ha comunicado que actualmente está llevando a cabo consultas "en igualdad de condiciones y con respeto mutuo" con el E3 --integrado por Reino Unido, Francia y Alemania-- y con Rusia y China. "El objetivo es explorar formas de generar más confianza y más transparencia en nuestro programa de energía nuclear a cambio del levantamiento de sanciones ilegales", ha explicado.

Por otro lado, ha asegurado que "el programa de energía nuclear de Irán siempre ha sido -y siempre seguirá siendo- enteramente pacífico". "Por lo tanto, no existe en lo fundamental nada parecido a una 'potencial militarización'", ha zanjado.

Horas antes, la misión de Irán en la ONU manifestó su disposición a abrir una negociación con Estados Unidos siempre que ésta se limite a la dimisión militar de su programa nuclear y no afecte a su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

No obstante, en la víspera, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, avisó de que su país no aceptará ningún tipo de políticas de intimidación en las negociaciones con la comunidad internacional. "Tal insistencia de estos acosadores no tiene la intención de resolver problemas: lo que quieren es dominar e imponer sus expectativas; expectativas que, de manera tajante, Irán no va a aceptar", expresó.

Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, el magnate retiró de forma unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas.

Asimismo, Estados Unidos ejecutó en enero de 2020 un bombardeo contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, en el que mató al entonces jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, y del 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--, Abú Mahdi al Muhandis.