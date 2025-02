Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU que se pronuncie sobre las "irresponsables" palabras de Trump en su contra

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha pedido este martes al Consejo de Seguridad de la ONU que se pronuncie sobre "las declaraciones profundamente alarmantes e irresponsables" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recientemente ha "amenazado abiertamente" en varias ocasiones con el uso de la fuerza contra Irán.

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, ha trasladado esta petición a través de una carta enviada al presidente del organismo, Fu Cong, y al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a quienes ha remarcado que los comentarios "temerarios e incendiarios" vertidos por Trump "violan flagrantemente el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas", en particular el artículo que prohíbe las amenazas o uso de fuerza contra Estados soberanos.

"El Consejo de Seguridad de la ONU no debe permanecer en silencio ante una retórica tan descarada, ya que la normalización de la amenaza del uso de la fuerza sienta un peligroso precedente y debe ser condenada inequívocamente. Irán advierte de que cualquier acto de agresión tendrá graves consecuencias, por las que EEUU asumirá plena responsabilidad", reza la misiva.

Iravani ha afirmado que "como miembro responsables de Naciones Unidas, comprometido con la defensa de la paz, la seguridad y la cooperación internacional, Irán defenderá resueltamente su soberanía, integridad territorial e intereses nacionales contra cualquier acción hostil".

El diplomático iraní ha recordado que Trump declaró recientemente que "le gustaría alcanzar un acuerdo con Irán en el tema de la no proliferación nuclear". "Lo preferiría a bombardearlos por todas partes. No quieren morir. Nadie quiere morir", sostuvo durante una entrevista con el diario estadounidense 'The New York Post'.

Más tarde, en una entrevista con la cadena de televisión Fox News reiteró su mensaje al afirmar que le "gustaría llegar a un acuerdo sin bombardearlos". "Hay dos maneras de impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear: con bombas o con un papel escrito", dijo. A esto se suma la reactivación de la campaña de "máxima presión", que incluye la imposición de sanciones y una reducción de las exportaciones de petróleo.

"Esta política refuerza las medidas coercitivas unilaterales ilegales y aumenta la hostilidad contra Irán, violando descaradamente los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional", ha concluido el representante iraní ante Naciones Unidas.