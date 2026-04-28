Irán rebaja a 155 el número de muertos en el bombardeo en la escuela de Minab, la mayoría de ellos menores

Archivo - Funeral por los niños y niñas muertos en el bombardeo contra la escuela de Minab, en el sur de Irán - Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han rebajado este lunes a 155, mayoritariamente menores, el balance de víctimas mortales del bombardeo perpetrado contra un colegio en Minab, en el sur del país, en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así lo ha anunciado la sede de Derechos Humanos de la Secretaría del Poder Judicial, que ha informado que las víctimas fueron "73 niños, 47 niñas, 26 profesores, 7 padres, un conductor de autobús escolar y un técnico de farmacia de la clínica contigua a la escuela", según un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

El balance del bombardeo de la primaria Sahayare Tayiba, perpetrado el sábado 28 de febrero, en el mismo inicio de la ofensiva contra Irán, ha ido oscilando en los últimos meses, desde poco más de un centenar hasta los 180 muertos. Fue uno de los primeros ataques de la campaña militar de Estados Unidos e Israel que, según las autoridades iraníes, dejó cerca de 3.500 víctimas mortales.