Irán recalca que Israel debe retirarse de Líbano hasta las posiciones que ocupaba antes del último conflicto

Archivo - El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani - -/Office of the Iranian Supreme / DPA - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Esmail Qaani, ha recalcado este jueves que Israel debe retirar a sus tropas de Líbano hasta las posiciones que ocupaba antes del último conflicto, desatado al hilo de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán.

"Apoyar la resistencia en Líbano es un deber de todos nosotros, y expulsar a Israel de la región es un objetivo alcanzable para los musulmanes", ha señalado Qaani en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "la demanda mínima de la resistencia es la retirada del régimen usurpador a las posiciones que ocupaba antes del inicio de la guerra de 40 días", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Los muyahidín libaneses verán pronto los resultados de su valiente resistencia", ha subrayado Qaani, horas después de que las delegaciones de Líbano e Israel pactaran la aplicación un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques por parte de Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector al sur del río Litani, sin que el grupo libanés se haya pronunciado por ahora sobre el pacto.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.