Irán subraya que Trump "traicionó a la diplomacia" y a "los que lo eligieron" con su ofensiva junto a Israel

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa el 8 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha subrayado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "traicionó a la diplomacia" y a "los que lo eligieron" para el cargo en las elecciones celebradas en 2024 al lanzar el 28 de febrero una ofensiva junto a Israel en plenas negociaciones con Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

"Cuando unas negociaciones nucleares complejas se abordan como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan las realidades, las expectativas poco realistas nunca pueden cumplirse", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"¿El resultado? Bombardear la mesa de negociaciones por despecho", ha manifestado, antes de destacar que "el señor Trump traicionó la diplomacia y a los estadounidenses que lo eligieron" en las citadas presidenciales, en una campaña en la que prometió que Washington no se vería implicado en más guerras, especialmente en Oriente Próximo.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.