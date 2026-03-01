Irán traslada al mediador omaní su disposición a la apertura de vías diplomáticas con EEUU

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comunicado a su homólogo en Omán, Badr al Busaidi, la disposición de Teherán a reabrir las vías diplomáticas con Estados Unidos a pesar de los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos desde este sábado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores omaní ha informado de la predisposición de Irán, expresada en una conversación telefónica mantenida este domingo entre Araqchi y Al Busaidi.

Araqchi "transmitió la postura de la República Islámica de Irán en favor de la paz, señalando que el ataque israelí-estadounidense contra su país había exacerbado la tensión y el pánico en la región y recalcó la disposición de la parte iraní a cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores omaní en redes sociales.

Por su parte, Al Busaidi ha reiterado el "constante" llamamiento de Omán a un alto el fuego y a la reanudación del diálogo y la negociación "para resolver el conflicto por la vía diplomática y de una manera que satisfaga las legítimas demandas de todas las partes".

Omán ha informado además de que Al Busaidi ha mantenido también contacto con otros ministros de Exteriores de "países hermanos y amigos para abordar la situación.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha recordado que el acuerdo "estaba al alcance de la mano" en las negociaciones que mantenían Irán y Estados Unidos en Ginebra, hasta el punto de que esperaban cerrar un pacto en la próxima reunión.

"Nos marchamos de Ginebra con la convicción de que la próxima vez que nos viéramos cerraríamos un acuerdo. Quienes querían sabotear la diplomacia han tenido éxito en su misión, pero ha sido el señor (Donald) Trump, otra vez, quien finalmente ordenó bombardear la mesa de negociación", ha denunciado Baqaei en redes sociales.

Además, Baqaei ha aprovechado para destacar la respuesta iraní a los ataques estadounidenses. "Hemos tenido dos décadas para estudiar las derrotas militares de Estados Unidos al este y al oeste y hemos incorporado estas lecciones", ha destacado en referenca a las intervenciones militares norteamericanas en Irak y Afganistán.