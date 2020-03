Irán ve en el acuerdo con los talibán una "rendición" de EEUU

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, ha valorado como una "rendición" el acuerdo de paz firmado este sábado por el Gobierno de Estados Unidos con los talibán afganos y augurado que igual que sus tropas saldrán de Afganistán también lo harán de otros países de la región.

"Los ocupantes estadounidenses nunca deberían haber invadido Afganistán, pero lo hicieron y acusaron a todos los demás de las consecuencias", ha escrito el jefe de la diplomacia iraní en su Twitter.

"Ahora, después de 19 años de humillación, Estados Unidos ha ofrecido su rendición", ha valorado Zarif, subrayando que "ya sea en Afganistán, Siria, Irak o Yemen, Estados Unidos es el problema". "Se marchará dejando un enorme caos detrás", ha augurado el ministro de Exteriores iraní.

Estados Unidos y los talibán firmaron el sábado en Doha un acuerdo que debe allanar el camino para la retirada total de las tropas extranjeras en el país asiático y para la apertura de conversaciones de paz entre los milicianos y el Gobierno afgano.

US occupiers should've never invaded Afghanistan. But they did, and blamed everyone else for consequences

Now after 19 yrs of humiliation, US has tendered its surrender

Whether in Afghanistan, Syria, Iraq or Yemen, US is THE problem

It will leave—while leaving huge mess behind