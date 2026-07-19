La iraní-estadounidense Dena Karari regresa a EEUU tras meses en Irán retenida por espionaje

Archivo - Aeropuerto Internacional de San Francisco (archivo) - Europa Press/Contacto/Ziyu Julian Zhu - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudadana iraní-estadounidense Dena Karari ha llegado finalmente a Estados Unidos tras pasar más de un año en Irán acusada de un delito de espionaje y después de que las autoridades iraníes desmintieran las informaciones sobre su salida del país.

"Bienvenida a casa Dena Karari desde Irán a la tierra de la libertad y hogar de los valientes tras 566 días injustamente detenida por el régimen iraní", ha informado el abogado de Karari, Jared Genser, en un mensaje publicado en redes sociales.

"Gracias a todos los que han hecho posible este día. Los conocidos y los desconocidos. Debemos redoblar ahora los esfuerzos para que los demás estadounidenses puedan salir", ha añadido en un mensaje acompañado por una imagen de Karari en el Aeropuerto de San Francisco.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que Karari estaba de regreso a Estados Unidos como "gesto de buena voluntad" iraní, pero el viernes las autoridades iraníes desmintieron la noticia.

Karari, residente de California de 53 años de edad, cuenta con doble nacionalidad estadounidense e iraní y permanecía retenida en Irán desde que le confiscaron el pasaporte mientras visitaba a unos familiares en la ciudad de Shiraz, en el suroeste del país, en diciembre de 2024.

Acusada de espionaje, tenía prohibido salir del país desde hacía más de un año, a la espera de juicio. Karari no fue detenida, pero fue interrogada en varias ocasiones por las autoridades durante el tiempo que pasó atrapada en la República Islámica.