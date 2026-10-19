Irlanda del Norte denuncia falsas alarmas "islamistas" contra centenares de escuelas

Archivo - Policía de Irlanda del Norte tras unos incidentes en Belfast. - Liam Mcburney/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irlanda del Norte han denunciado este lunes que centenares de escuelas han recibido amenazas "islamistas", avisando de artefactos explosivos en los centros educativos, unos mensajes a los que el ministro de Educación norirlandés, Paul Givan, ha quitado hierro al señalar que no representan una "amenaza real".

"Esta mañana, 160 colegios han recibido una notificación de amenaza; por lo que puedo deducir, se trata de islamistas que amenazan con imponer la ley sharia en nuestro país y afirman que hay artefactos explosivos en el recinto de esos colegios", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Asamblea norirlandesa.

Según ha detallado la firma de la nota, que se hizo llegar a través de los canales oficiales de los centros educativos estaba firmada por 'Alá es Grande'.

Givan ha señalado su condena "rotunda" de estas amenazas que suponen "una grave perturbación" en la educación de los jóvenes norirlandeses después de que varios colegios hayan decidido no abrir sus puertas este lunes, si bien ha señalado que pese a la "gran alarma" las autoridades no consideran que se "trate de una amenaza real".

LAS AUTORIDADES POLICIALES SEÑALAN QUE 300 ESCUELAS HAN RECIBIDO AMENAZAS

Según ha informado en un comunicado la Policía de Irlanda del Norte, unos "300 colegios han denunciado haber recibido el mismo mensaje por correo electrónico, que contenía una amenaza genérica".

"Se cree que algunos colegios de Reino Unido han recibido correos electrónicos similares", ha señalado, incidiendo en que ha puesto en marcha una investigación sobre lo que a simple vista es una "una falsa alarma".

"Las comprobaciones realizadas hasta el momento no han revelado nada preocupante", ha explicado, recalcando que el correo tiene su origen fuera de Reino Unido y es visto por las autoridades como "un bulo".