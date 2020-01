Isabel II firma la ley del Brexit

Publicado 23/01/2020 17:40:10 CET

LONDRES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reina Isabel II ha promulgado la ley del Acuerdo de Retirada que garantiza una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de enero, en línea con el compromiso adquirido por el Gobierno de Boris Johnson tras las elecciones de diciembre.

La firma ha sido anunciada por la mayoría 'tory' en el Parlamento y por el vicepresidente de la Cámara de los Comunes, Nigel Evans, que ha leído ante los diputados el denominado 'consentimiento real'. El texto concluye así una tramitación que el miércoles había recibido el último visto bueno parlamentario.

La ratificación, no obstante, no estará completa hasta que no se haya pronunciado también la parte europea. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara ha dado el visto bueno este jueves, lo que permitirá a los eurodiputados adoptar el acuerdo de divorcio el próximo día 29 en sesión plenaria. Después, los gobiernos de los Veintisiete deberán dar su visto bueno, aunque se hará por procedimiento escrito para agilizarlo.

La firma simbólica del texto por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el responsable del Consejo, Charles Michel, tendrá lugar este viernes.