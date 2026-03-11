Islandia apunta que puede integrarse en la UE en "año y medio" si el referéndum respalda retomar las negociaciones

Archivo - La ministra de Exteriores islandesa, Thorgerdur Katrin, durante una rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/Eugen Kotenko - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Islandia ha apuntado este miércoles que el país puede integrarse en la Unión Europea en un plazo corto que ha cifrado en "año y medio" si los islandeses aprueban en el referéndum convocado el próximo agosto retomar las negociaciones de adhesión al bloque.

La ministra de Exteriores islandesa, Thorgerdur Katrin, ha señalado en unas declaraciones al medio Político que dada la cercanía de la isla con la estructura comunitaria, puesto que Islandia está en el espacio Schengen y es miembro del Área Económica Europea, "no será complicado" que el país complete el proceso de adhesión, augurando unas negociaciones "bastante rápidas".

Igualmente, la ministra islandesa, que forma parte del europeísta Partido Liberal Reformista, ha apostado por que Reikiavik inicie cuanto antes la negociaciones, en caso de que la consulta dé visto bueno a este paso.

"Diría que sería beneficioso tanto para Islandia como para la Unión Europea negociar ahora, no dentro de dos años o cuando sea, sino ahora", ha valorado Thorgerdur Katrin.

El Gobierno de centro izquierda de Islandia ha convocado para el próximo 29 de agosto un referéndum en el que sus ciudadanos están llamados a decidir si el país reinicia las negociaciones de adhesión con la UE, a la que solicitó unirse en 2009 pero suspendió las negociaciones en 2013.

Islandia aspira a convertirse en el 28º Estado miembro de la UE en el marco de un proceso de adhesión, en el que se encuentran sumidos una decena de países de los Balcanes y de Europa del este, con Ucrania como país que más apuesta por su integración en el bloque y que reclama a Bruselas un calendario claro para lograrlo durante 2027.