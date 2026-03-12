Islandia y Países Bajos se suman a la causa abierta contra Israel por genocidio ante la CIJ

Archivo - Sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos (archivo) - CIJ-ICJ/UN-ONU, CAPITAL PHOTOS/FRANK VAN BEEK

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Islandia y Países Bajos han presentado este jueves su declaración de intervención ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio en relación con la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en octubre de 2023.

La CIJ ha confirmado en un comunicado que estos dos países han presentado sus solicitudes al respecto y que, por ende, se han sumado a la causa abierta contra Israel, un proceso al que ya se han unido otros países, entre ellos España, durante los últimos años.

En base al artículo 63 del Estatuto de la corte, las partes han indicado que "tal y como establece el mismo, los Estados miembro de la corte tienen derecho a intervenir en los procedimientos" abiertos ante dicho tribunal. "Si estos Estados hacen ejercicio de este derecho, la interpretación que dé a la sentencia de la corte será igualmente vinculante para estos", recoge el texto.

"Al ejercer el derecho de intervención que les confiere el Artículo 63, tanto Países Bajos como Islandia se basan en su condición de parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948", ha señalado, al tiempo que ha aclarado que "se ha invitado a Sudáfrica e Israel a presentar observaciones escritas sobre las declaraciones de intervención".

Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a finales de diciembre de 2023, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 72.000 personas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión "profundamente distorsionada" de la realidad y justificó en fondo y forma la ofensiva.