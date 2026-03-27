Israel adelanta que "intensificará" y "expandirá" sus ataques contra Irán y amenaza con seguir asesinando a altos cargos

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (centro), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel contra Irán (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL/ARIEL HERMONI

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha adelantado este viernes que las fuerzas israelíes "intensificarán" y "expandirán" sus ataques contra Irán y ha amenazado con continuar asesinando a altos cargos iraníes, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra objetivos militares y de seguridad de Irán continúan sin descanso", ha dicho Katz, quien ha afirmado que Israel "ha advertido al régimen terrorista iraní contra disparar misiles contra la población civil israelí".

"A pesar de las advertencias, siguen los disparos, por lo que los ataques de las FDI se intensificarán y expandirán a objetivos y áreas adicionales que ayudan al régimen a la hora de fabricar y operar armas contra ciudadanos israelíes", ha manifestado, antes de recalcar que Israel seguirá asesinando a "líderes del régimen terrorista y sus comandantes, así como destruyendo sus capacidades estratégicas".

Así, Katz ha subrayado que las autoridades iraníes "pagarán un precio alto y creciente" por sus "crímenes de guerra" en Israel. "El frente interno en Israel y las FDI son fuertes y seguiremos operando en Irán con todo nuestro poderío y hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados", ha zanjado, según un comunicado facilitado por su oficina.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.