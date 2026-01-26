Israel anuncia bombardeos contra "infraestructura" de Hezbolá en Líbano, incluido un "campamento de entrenamiento"

Archivo - Un avión de la Fuerza Aérea de Israel (archivo) - Israel Defense Forces / Xinhua News / ContactoPhot

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha afirmado este lunes que los bombardeos ejecutados a última hora del domingo contra Líbano tuvieron como objetivo "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá, incluido un supuesto campamento de entrenamiento de la fuerza de élite del grupo, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.

Así, ha manifestado en un comunicado que entre los puntos atacados figuran "almacenes de arlas e infraestructura militar de Hezbolá". "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron también una estructura militar ubicada en un campamento usado por la Fuerza Raduán para preparar planes terroristas contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel", ha dicho.

"La actividad de Hezbolá en estos lugares supone una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano y una amenaza al Estado de Israel", ha señalado, en referencia al citado acuerdo de alto el fuego, alcanzado tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el lanzamiento en respuesta de una ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

Los bombardeos fueron lanzados horas después de una serie de ataques previos que se saldaron con al menos dos muertos, identificados por la prensa local como Yauad Basma y Mohamad al Huseini. Basma falleció en un bombardeo contra un almacén y una vivienda en Kafer Dunín, mientras que Al Huseini, profesor de la asociación educativa Al Mabarrat, murió tras ser alcanzado el vehículo en el que viajaba.

Basma, según la versión israelí, era "un miembro de la organización terrorista Hezbolá que operaba en un centro de producción de armas". El Ejército israelí apuntó además que Al Huseini era "jefe de la artillería de la organización terrorista Hezbolá en la aldea de Arzon".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.