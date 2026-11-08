Israel anuncia la deportación de Cisjordania de 14 activistas propalestinos extranjeros

Cosecha de olivos en Cisjordania (archivo) - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han anunciado la deportación de 14 activistas extranjeros --entre ellos cinco alemanes, cuatro italianos, dos canadienses y un estadounidense-- que habían colaborado con la organización palestina Faz3a para apoyar la cosecha de los olivares palestinos en Cisjordania.

Los activistas "antiisraelíes" fueron detenidos el viernes junto a tres palestinos en Kafr Nima, al oeste de Ramala, por perturbación del orden público, ha informado la Policía israelí.

En el interrogatorio posterior la Policía descubrió un intento de generar "campañas mediáticas contra Israel" y que algunos de ellos apoyan el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés).

Faz3a ha denunciado que entre los detenidos hay doce voluntarios extranjeros, dos periodistas extranjeros, dos propietarios de tierras palestinos y un activista palestino de Faz3a. El grupo palestino asegura que un grupo de colonos atacó a los activistas y "los retuvieron contra su voluntad hasta que llegaron los militares y la policía", que los arrestaron.

De los tres palestinos detenidos se ha ordenado la liberación de la coordinadora para Ramala de Faz3a, Hala Abú Gharbiya, y del agricultor Mohamad Ataya, mientras que Yaqub Ataya continúa detenido.

"Faz3a exige la liberación inmediata de todos los detenidos restantes, el fin de las deportaciones y protección para los agricultores palestinos. No van a silenciar la solidaridad", ha planteado en un comunicado.