Israel anuncia el derribo de un dron con armas que cruzó la frontera desde Jordania

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de un dron cargado con armas que cruzó desde la frontera con Jordania, un día después de una operación similar en la frontera con Egipto, sin que por ahora haya detalles sobre quién estaría detrás de estos intentos de contrabando.

Así, ha manifestado en un comunicado que el dron fue derribado tras cruzar la frontera y ha apuntado que el aparato portaba diez pistolas, al tiempo que ha recalcado que todas ellas han sido incautadas y entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento.

Israel ha asegurado durante los últimos meses que sus fuerzas han interceptado decenas de drones cargados con armas tras cruzar la fronteras desde Egipto y Jordania, con la mayoría de los casos detectados desde el primer país, en lo que describe como intentos de grupos armados palestinos de obtener armamento.