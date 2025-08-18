Israel anuncia el desmantelamiento de una "célula de Hamás" en un ataque contra un cementerio en Jan Yunis

Archivo - Imagen de archivo de un militar del Ejército israelí. - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes el desmantelamiento de una "célula de Hamás" como consecuencia de uno de sus ataques perpetrados la semana pasada contra un cementerio situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Así, ha especificado que la supuesta célula al completo --formada por varios hombres armados-- ha sido "neutralizada", según un comunicado difundido por las propias Fuerzas Armadas israelíes.

En este sentido, han explicado que el ataque se produjo después de que los militares de la brigada Kfir detectaran a varios "operativos de Hamás" durante una serie de "labores de reconocimiento" en las inmediaciones del cementerio.

Según los militares, estos hombres "suponían una amenaza para las tropas que se encontraban en las inmediaciones", por lo que el Ejército procedió a atacar "con un dron". Posteriormente, los militares hallaron rifles de asalto, granadas y artefactos explosivos.