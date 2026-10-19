Israel anuncia la detención de dos palestinos en Cisjordania que "preparaban un plan terrorista"

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Ejército de Israel en Cisjordania. - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la detención en Cisjordania de dos palestinos sospechosos de "preparar un plan terrorista", en el marco de una operación llevada a cabo en la localidad de Kafr Akeb, sin que por ahora haya más detalles sobre la redada.

Asi, ha indicado en un breve comunicado que la operación tuvo lugar el lunes y se saldó con la detención de dos personas que "preparaban un plan terrorista a corto plazo" y que "trabajaban para establecer infraestructura terrorista".

Las fuerzas de Israel han incrementado sus incursiones en Cisjordania a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, un periodo en el que también se ha registrado un repunte de los ataques por parte de colonos israelíes en esta parte de los Territorios Palestinos Ocupados.