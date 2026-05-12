Israel anuncia la interceptación de un dron "lanzado desde el este"

Archivo - Dron en el espacio aéreo de Israel - Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la interceptación de un dron "lanzado desde el este", un incidente que no ha hecho saltar las alarmas aéreas en el país, sin pronunciarse por ahora sobre el punto de lanzamiento del aparato.

"La Fuerza Aérea interceptó recientemente un dron lanzado desde el este", ha dicho en redes sociales. "No se activaron las alertas, en línea con las políticas vigentes", ha señalado, sin más detalles sobre el suceso.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el derribo habría tenido lugar en los alredeores de Eilat (sur). El aparato podría haber sido lanzado desde Yemen, si bien este extremo está siendo analizado.