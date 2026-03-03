Israel anuncia la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un bombardeo en Líbano

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un alto cargo de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán en un bombardeo ejecutado en las últimas horas contra Líbano, donde durante las últimas horas han sido desplegadas tropas en el marco de una nueva incursión terrestre israelí.

Así, ha afirmado que el hombre, identificado como Reza Jazaei, estaba supuestamente al frente de los esfuerzos de la Fuerza Quds para ayudar al partido-milicia Hezbolá a reconstituir sus capacidades, siendo considerado "una figura clave" en estos esfuerzos.

"Era responsable de las relaciones entre Hezbolá e Irán, en particular a la hora de abordar las necesidades de la organización terrorista y los recursos entregados por Irán", ha manifestado en su comunicado, en el que ha incidido en que "estaba al frente de un amplio rango de procesos" en el seno del grupo libanés.

En este sentido, ha indicado que "como parte de su papel, ayudó a establecer rutas para el traslado de armas desde Irán a Líbano y supervisó los planes de producción de armas de Hezbolá en territorio libanés".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá y contra su decisión de unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní", ha apostillado el Ejército israelí.