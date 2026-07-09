Israel anuncia la muerte en ataque en Gaza de un "terrorista" que participó en los atentados del 7 de octubre

Archivo - Tropas israelíes en la Franja de Gaza en enero de 2024. - Tomer Neuberg / Xinhua News / Contactophoto

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este jueves que han eliminado a un "terrorista" que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando se infiltró en suelo israelí y tomó parte de la toma de rehenes.

En un comunicado en redes sociales, el Ejército israelí ha identificado como Wahid Abú Salam a la persona eliminada en un ataque aéreo el martes en el sur de la Franja de Gaza, tras recalcar que "anteriormente había sido comandante de una unidad de la Brigada de Jan Yunis".

"Durante la masacre del 7 de octubre, Salam asaltó territorio israelí y participó en el secuestro de civiles israelíes en la Franja de Gaza, e incluso participó en su retención en el sur de la Franja", ha indicado, al tiempo que le atribuye el diseño de "planes terroristas", incluyendo un intento de recuperar armas.

"El terrorista representaba una amenaza inmediata para las fuerzas y fue neutralizado en un preciso ataque aéreo", ha informado las FDI, tras señalar que sus fuerzas están desplegadas en la zona "y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".