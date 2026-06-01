Israel anuncia la muerte de un comandante de Hezbolá en un ataque cerca de Beaufort, en el sur de Líbano

La bandera de Israel ondea sobre la histórica fortaleza de Beaufort, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de un comandante del partido-milicia chií Hezbolá en un ataque efectuado en la víspera contra el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, en medio de la intensificación de su ofensiva contra este país, que ha dejado más de 3.400 muertos desde el 2 de marzo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado al fallecido como Muhamad Musa Matirek, al que han descrito como "comandante de la unidad de misiles de Hezbolá", si bien el grupo chií no se ha pronunciado al respecto.

Así, han señalado en un comunicado que Matirek era responsable de "promover y ejecutar cientos de lanzamientos de cohetes y vehículos aéreos no tripulados contra ciudadanos israelíes y fuerzas de las FDI", recalcando que entre sus objetivos estaría la "Brigada Golani que opera en la zona de Belfort".

De acuerdo al Ejército israelí, Matirek falleció a causa de un ataque efectuado el domingo en la zona de Nabatiye, en el sur de Líbano.

Ese mismo día, un hombre murió tras ser alcanzado por el impacto de un dron israelí en el municipio de Nabatiye, muy cerca de la fortaleza de Beaufort, donde el Ejército israelí ha vuelto a plantar bandera por vez primera en 26 años.

En su último balance generalizado de víctimas, el Ministerio de Salud libanés ha confirmado que los bombardeos de Israel desde la reanudación el 2 de marzo de los combates con Hezbolá han dejado ya más de 3.400 muertos y 10.390 heridos.