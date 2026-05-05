Israel anuncia la muerte de dos supuestos miembros de Hezbolá en un bombardeo en Líbano pese al alto el fuego

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la localidad de Zauatar, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril (archivo) - Stringer/dpa

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de dos supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo ejecutado contra una motocicleta en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del grupo libanés.

Así, ha manifestado en un comunicado que un dron del Ejército "localizó a dos terroristas armados de Hezbolá que operaban cerca de las fuerzas en el sur de Líbano", donde se encuentran desplegadas en el marco de una nueva invasión al hilo de las nuevas hostilidades desatadas el 2 de marzo.

"Las fuerzas atacaron y eliminaron a los terrorista usando el dron cuando intentaban escapar en una motocicleta", ha señalado, al tiempo que ha denunciado un nuevo ataque con misil anticarro y proyectiles de mortero por parte de Hezbolá contra sus fuerzas en el sur de Líbano, incidentes que se habrían saldado sin víctimas.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.