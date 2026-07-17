Israel anuncia la muerte de un miembro de Hamás que fue "figura central" en la "retención de rehenes" en Gaza

Daños materiales tras un bombardeo de Israel en julio de 2026 contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un "comandante de compañía" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al que acusa de "ser una figura central" en la "retención de rehenes" en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en el marco de un bombardeo lanzado el jueves contra el área de Jan Yunis, situada en el sur del enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado en un comunicado que el hombre, identificado como Anas Mahmud Ahmed Hamdan, fue "una figura central en la retención de rehenes en la Franja de Gaza y en el proceso de su retorno a Israel", antes de apuntar que también era "responsable de propaganda de Hamás en la Brigada de Jan Yunis.

"Hamdan sirvió durante años y durante la guerra como 'mano derecha' de algunos altos cargos de la rama militar de Hamás, Muhamad Deif y Rafé Salamé", ha recalcado, antes de agregar que también estuvo implicado en la "retención" de Avera Mengitsu, quien fue capturado en septiembre de 2014 después de cruzar la frontera con Gaza.

Asimismo, ha puntualizado que el sospechoso "estuvo implicado en la formación de terroristas e intentó promover planes terroristas contra las FDI y ciudadanos del Estado de Israel". "El terrorista suponía una amenaza a las fuerzas que operan en Gaza y fue eliminado en un bombardeo preciso", ha añadido.