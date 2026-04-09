Israel anuncia la muerte del "secretario personal" del líder de Hezbolá en sus ataques contra Líbano

Columna de humo tras un bombardeo de Israel contra la capital de Líbano, Beirut, horas después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas en Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte del "secretario personal" del líder del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, en la oleada de bombardeos ejecutada el miércoles contra varios puntos de Líbano, que dejó más de 250 fallecidos y un millar de heridos, apenas horas después del anuncio sobre un alto el fuego de dos semanas en Irán.

Así, ha afirmado que entre los muertos figura Alí Yusef Harshi, "secretario personal" y sobrino de Qasem, en el marco de un ataque aéreo lanzado contra la capital, Beirut. "Harsi era una persona cercana y asesor personal de Qasem y jugaba un papel central en la gestión de su oficina y su seguridad", ha sostenido.

El Ejército israelí ha confirmado además que durante las últimas horas ha bombardeado otros dos puentes sobre el río Litani --con lo que ascienden a nueve los atacados durante las últimas semanas--, argumentando de nuevo que "eran usados por terroristas de Hezbolá para ir del norte al sur del río y trasladar miles de armas, cohetes y lanzaderas".

"Además, han sido atacados cerca de diez almacenes de armas, lanzaderas y sedes usadas por Hezbolá en el sur de Líbano", ha apuntado, sin más detalles, después de que se hayan confirmado al menos 17 muertos en los ataques lanzados en las últimas horas por las fuerzas israelíes contra dos localidades en el país vecino.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.