Israel anuncia que retoma el alto el fuego tras el ataque de represalia por la muerte de dos militares

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que retoman el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de milicianos palestinos este domingo en Rafá.

"Conforme a las directrices políticas y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones (del alto el fuego) por parte de Hamás, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego conforme a los términos del acuerdo", ha publicado el Ejército israelí en un comunicado.

"Las FDI seguirán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo", ha añadido el comunicado militar.

Al menos 44 personas han muerto desde la madrugada de este domingo como consecuencia de los ataques de Israel, según el balance que se desprende de la llegada de cadáveres a los hospitales del enclave palestino. Las autoridades israelíes han ordenado además el cierre de los pasos fronterizos a la entrada de ayuda humanitaria.