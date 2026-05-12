Israel aprueba la creación de un tribunal militar especial que juzgue a implicados en los ataques del 7 de octubre

Archivo - Bandera de Israel en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha aprobado la creación de un tribunal militar especial para juzgar a cientos de supuestos implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance de las autoridades israelíes, pudiendo enfrentarse algunos de ellos a la pena de muerte.

Lo ha hecho con 93 votos a favor de los 120 legisladores de la Knesset, según ha recogido el diario 'The Times of Israel', que agrega que los juicios serán públicos y retransmitidos, algo poco usual en el país.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, se ha referido a esta aprobación como "uno de los momentos más importantes de la actual Knesset", asegurando que con ella "se hará justicia y la historia de esta terrible masacre se contará al mundo entero durante generaciones".

La oficina de una de las promotoras de este proyecto de ley, Yulia Malinovsky, ha estimado en más de 300 el número de acusados, entre los cuales se encontrarían presuntos integrantes de la Nukhba, brazo armado de Hamás.

Entre los cargos a juzgar en este tribunal que se ubicará en Jerusalén se encuentran las agresiones contra el pueblo judío, así como los crímenes de guerra y contra la humanidad.

Por su parte, entre las voces de la oposición al proyecto destaca el diputado árabe-israelí Ahmad Tibi, quien ha asegurado que él mismo ha perdido a familiares en Gaza y no utiliza tales hechos "con fines políticos" ni tampoco busca "venganza".

La luz verde a la creación de este tribunal llega después de que el Parlamento israelí aprobara un proyecto de ley que prevé la pena de muerte para los palestinos condenados por homicidio en casos de "terrorismo", una norma solo aplicada en los tribunales militares de Cisjordania, que únicamente juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.