Israel asegura que uno de sus aviones derribó un caza de Irán sobre Teherán

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles que uno de sus aviones ha derribado un caza iraní sobre la capital de Irán, Teherán, en el marco de una nueva oleada de ataques al hilo de la ofensiva sorpresa lanzada junto a Estados Unidos el 28 de febrero contra el país asiático.

"Derribado un caza iraní", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales, donde ha especificado que "un F-35I 'Adir' ha derribado un Yak-130 de la Fuerza Aérea iraní". "Es el primer derribo en la historia de un aparato militar por parte de un caza F-35 'Adir'", ha ensalzado.

Las autoridades de Irán no se han pronunciado por ahora sobre el anuncio de este derribo, que sería además el primero desde noviembre de 1985, cuando la Fuerza Aérea israelí derribó dos MiG-23 de la Fuerza Aérea siria en los cielos de Líbano.

Apenas unos minutos antes, el Ejército israelí había anunciado el inicio de la "décima oleada de ataques" contra Teherán. "La Fuerza Aérea ha iniciado una amplia oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", ha manifestado, sin más detalles al respecto.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.