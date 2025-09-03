Israel asegura haber descabezado "por cuarta vez" al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

Archivo - Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber matado en un ataque contra la Franja de Gaza al las Brigadas Muyahidín, un grupo armado palestino escindido de Al Fatá que habría sido descabezado ya en cuatro ocasiones durante los últimos meses, según las afirmaciones de las autoridades israelíes.

Así, ha manifestado en un comunicado que el ataque fue perpetrado la semana pasada en Nuseirat, en el norte de Gaza, contra Mesbá Salim Dayá, antes de destacar que el hombre estuvo detrás del "reclutamiento de terroristas" en Cisjordania e Israel con el objetivo de perpetrar atentados contra objetivos israelíes.

"Durante la guerra, la organización terrorista que encabezaba estuvo implicada en la promoción de ataques terroristas en territorio israelí y contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la Franja de Gaza", ha señalado, al tiempo que ha agregado que fue puesto al frente del grupo "después de que sus tres líderes anteriores fueran eliminados por las FDI durante los últimos meses".

En este sentido, ha subrayado que "su eliminación supone un golpe a la dirección del terrorismo desde Gaza" y ha puntualizado que miembros de este grupo "fueron parte significativa de la matanza del 7 de octubre (de 2023)", en referencia a los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance del Gobierno de Israel.

Las Brigadas Muyahidín son el brazo armado del Movimiento Muyahidín Palestino --fundado en 2001 como escisión del brazo armado de Al Fatá al hilo del estallido de la Segunda Intifada--, que por el momento no se ha pronunciado sobre el anuncio realizado por el Ejército de Israel.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 63.700 palestinos muertos y más de 160.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.