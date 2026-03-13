Israel carga contra España tras el cese de su embajadora y lo vincula a las amenazas de Irán en Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha cuestionado si es "una coincidencia" que España haya cesado a su embajadora en el país, Ana Sálomon, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán dijera que permitiría el paso de buques por el estrecho de Ormuz a los países que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel.

"España retira a su embajadora en Israel apenas dos días después de que la Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunciara que condiciona el acceso al estrecho de Ormuz a la ruptura de relaciones con Estados Unidos e Israel. ¿Coincidencia?", ha dicho el Ministerio de Exteriores de Israel a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Israel ha hecho referencia así al anuncio del 9 de marzo de la Guardia Revolucionaria iraní, cuando dijo que "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio tendrá completa libertad de paso a través del estrecho de Ormuz", un paso que en todo caso no ha dado España.

El Gobierno de España cesó el miércoles a Sálomon, llamada a consultas en septiembre de 2025 en respuesta a las "calumniosas acusaciones" hacia España y las "inaceptables medidas" contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego dictadas por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu en respuesta al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, justificó el jueves la decisión del Gobierno por la falta de voluntad detectada por parte del Gobierno de Israel a la horade mejorar la relación con España, ante las continuadas "injurias y calumnias" que siguen llegando de altos cargos israelíes.

Pese a que Israel llamó a consultas en mayo de 2024 a su entonces embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, el Gobierno español había optado por mantener la representación diplomática en Israel al más alto nivel. Israel sigue sin tener embajador en Madrid, contando como máxima representante con una encargada de negocios, Dana Erlich.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.