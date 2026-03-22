Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

Imagen de archivo de un ataque de Irán contra el sur de Israel, a 22 de marzo de 2026- Europa Press/Contacto/Israel Defense Forces

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irán y las milicias libanesas de Hezbolá han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance del Ministerio de Salud israelí, al menos un muertos y 303 heridos, ocho de ellos graves, la mayoría en el sur del país.

El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del domingo, en una represalia directa tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Caída la noche, Irán respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí.

Los misiles iraníes acabaron impactando tras lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes. Las Fuerzas Armadas han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico en Dimona, donde hubo una respuesta defensiva pero no se logró parar el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que ha sido "una tarde muy difícil" por los ataques de Dimona y Arad. Netanyahu ha hablado con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y ha ordenado dar "toda la asistencia necesaria" a nivel gubernamental. "Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", ha subrayado.

Desde las 06.00 de esta mañana, el Ejército israelí ha confirmado hasta cuatro declaraciones de alerta nacional por ataques de misiles iraníes contra el centro y sur del país, mientras que el servicio de Emergencias israelí ha confirmado por su parte al menos un fallecido en el norte durante un bombardeo de Hezbolá contra, ha informado después la organización libanesa, posiciones militares israelíes empleadas como punta de lanza de las operaciones en el sur de Líbano.

Irán ha anunciado además ataques contra el aeropuerto de Ben Gurion con un nuevo modelo de dron identificado como el 'Arash 2', "más avanzado y destructivo" que los 'Kian' y 'Arash 1' y con un alcance de 2.000 kilómetros, barato, de pequeño tamaño, rápida fabricación y capacitado para evadir radares, según ha declarado un portavoz militar iraní. El Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre ello.

De los heridos, ocho se encuentran en estado grave y 29 se encuentran en estado moderado. Desde el comienzo de los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y la consiguiente respuesta iraní, el Ministerio de Salud israelí ha confirmado 4.564 heridos que han necesitado de hospitalización.

ISRAEL COMIENZA UN ATAQUE MASIVO CONTRA LA INFRAESTRUCTURA IRANÍ Como prometió este pasado domingo el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, Irán ha sido escenario en las últimas horas de ataques israelíes contra sus infraestructuras esenciales.

El ministro del Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, ha confirmado que los ataques han tenido como objetivo instalaciones de transporte y desalinizadoras de agua. Partes de la red de distribución de agua han resultado destruidas.

Paknejad ha querido tranquilizar a la población y asegurado que ahora mismo no hay problemas para garantizar el suministro de combustible a todo el país y ha denunciado que el "enemigo persigue causar sufrimiento a los ciudadanos atacando la infraestructura nacional".