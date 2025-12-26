Israel se convierte el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anuncia su reconocimiento a la república de Somalilandia al presidente somalilandés Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro' - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia. El estado separatista actual declaró su independencia en 1990 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

"El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano", ha hecho saber la oficina del primer ministro en un comunicado publicado en su cuenta en X.

Netanyahu ha comunicado este anuncio en conversación telefónica al presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro', mientras firmaba el documento de reconocimiento formal. "El Estado de Israel", ha añadido la oficina del primer ministro israelí, "planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía".