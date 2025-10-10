Israel demuele la vivienda del segundo de los responsables del ataque en Jerusalén en el que murió un español

Archivo - Militares del Ejército de Israel durante una operación en Sueika, cerca de Tulkarem, en Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh / Zuma Press / Contactophoto

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha demolido este viernes la vivienda en Cisjordania del segundo de los dos atacantes palestinos que llevaron a cabo un ataque en septiembre en un cruce de entrada a la ciudad de Jerusalén que se saldó con seis muertos, entre ellos un ciudadano español.

La operación ha tenido lugar durante la madrugada de este jueves en la localidad cisjordana de Katana, donde ha sido demolida la casa de Mohamad Taha, uno de los responsables del citado ataque junto a Muzana Amro, cuya casa fue demolida a finales de septiembre por las tropas israelíes.

El ataque fue llevado a cabo por dos palestinos que abordaron un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según confirmó la Policía israelí.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.