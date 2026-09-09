Israel denuncia un "patrón" del Gobierno británico: "No pierde ninguna oportunidad de atacarnos"

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en Berlín. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Israel ha denunciado este miércoles un "patrón" de parte del Gobierno de Reino Unido, en particular desde la llegada del Partido Laborista, asegurando que no "pierde ninguna oportunidad" de atacar a Tel Aviv.

"Negociaciones comerciales congeladas. Cooperación congelada. Restricciones en defensa. Un Estado palestino virtual. Sanciones a israelíes. Y ahora un boicot", ha señalado la diplomacia israelí en un mensaje en redes sociales, en referencia a las medidas adoptadas por Londres para vetar el comercio con los asentamientos en territorios ocupados.

"Esto es un patrón. Este Gobierno laborista de Reino Unido no pierde ninguna oportunidad de atacar a Israel", ha afeado.

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Miliband, anunció que Londres vetará el comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania, en respuesta conjunta con Francia y Canadá ante el auge de la violencia de los colonos.

En una respuesta casi inmediata, Israel contestó que cerrará el consulado británico en Jerusalén e impondrá sanciones a políticos británicos, en su mayoría laboristas. Miliband ha lamentado la reacción de Israel pero ha insistido en que el paso dado "es lo correcto" para defender la solución de dos Estados y frenar la violencia en Cisjordania.