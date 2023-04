Israel derriba un "aparato no identificado" que habría entrado en su espacio aéreo desde Siria

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Aéreas de Israel han derribado un "aparato no identificado" que habría entrado en el país desde Siria, en medio del aumento de las tensiones en la zona tras los últimos bombardeos israelíes en el país árabe, algunos de los cuales han tenido como objetivo a efectivos iraníes.

El Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado en su página web que "helicópteros y aviones de combate entraron en acción después de que un aparato no identificado entrara aparentemente en territorio israelí desde Siria".

"El vehículo fue objeto de vigilancia por parte de la unidad de control de la Fuerza Aérea y fue derribado en una zona abierto, sin que supusiera un peligro en ningún momento. En línea con las políticas, no se activaron alertas", ha manifestado, antes de señalar que "los detalles del incidente están siendo investigados".

Medios israelíes han apuntado que el Ejército considera que el aparato podría ser de origen iraní, si bien por ahora no hay confirmación oficial al respecto, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Las autoridades iraníes confirmaron el domingo la muerte de otro oficial de la Guardia Revolucionaria a causa de un bombardeo ejecutado el viernes en los alrededores de la capital siria, Damasco, suceso achacado a Israel. Así, elevó a dos el total de integrantes de esta fuerza muertos en el ataque.

Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha elevado a cinco el total de asesores militares de la Guardia Revolucionaria que podrían haber muerto en el bombardeo, el octavo atribuido a Israel en lo que va de año.

Durante la jornada del domingo, las autoridades sirias denunciaron que cinco militares de Siria resultaron heridos en un nuevo ataque aéreo israelí, en esta ocasión contra la localidad Homs y sus alrededores.

Israel reconoce de forma genérica ataques en Siria argumentando que actúa para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de las autoridades de Irán, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011.