Israel desmantela una red de espionaje iraní para infiltrar agentes y atacar objetivos israelíes

Archivo - Una vista de una calle en la ciudad israelí de Tel Aviv - Europa Press/Contacto/Andrei Shirokov - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mossad, la principal agencia de Inteligencia exterior de Israel, ha anunciado este jueves que ha desmantelado una red de espionaje liderada por el Ministerio de Inteligencia de Irán que tenía como objetivo infiltrar a agentes en territorio israelí y posteriormente atacar objetivos en el país.

El plan de Teherán consistía en recurrir a organizaciones criminales que, a su vez, reclutaban a personas dentro y fuera de Israel para recabar información sensible que posteriormente pudiera servir para perpetrar ataques contra objetivos israelíes.

"La cooperación entre el Mossad y el Shin Bet, con agencias de Inteligencia en todo el mundo, y las investigaciones realizadas en varios países, combinadas con capacidades analíticas, han llevado al desmantelamiento de la infraestructura de intermediarios criminales y a descubrir a funcionarios del Ministerio detrás de su operación", ha indicado el Mossad a través de la oficina del primer ministro.

En concreto, las autoridades israelíes han identificado a dos individuos que actuaban como intermediarios --Baba Mahuzadé Hayiyafan y Mehmet Nedim Yigit-- y que actualmente residen en Irán "bajo la protección del Ministerio de Inteligencia".

Estas dos personas, vinculadas con el capo de la droga Nayi Sharifi Zindashti, habrían reclutado a Servet Ozkur, conocido como 'Philippe', y que viajó a Irán en varias ocasiones para reunirse con sus contactos, además de recibir pagos. Este último individuo, que vivía en Francia, tenía el cometido de captar extranjeros.

Asimismo, bajo esta estructura las autoridades israelíes identificaron a varios funcionarios del Ministerio de Inteligencia iraní: Asadolá Behzad Oskhari, Vahid Masumi, Mohamad Hosein Zoghi y Hamid Ghasemi. Según el comunicado del Mossad, Oskhari murió durante la campaña de bombardeos de 12 días que Israel llevó a cabo contra Irán en junio de 2025 y era una figura clave en los complots para atacar objetivos judíos e israelíes en todo el mundo.

"Este plan ha dejado al descubierto, una vez más, el conocido 'modus operandi' de Irán de operar a través de intermediarios con el objetivo de distanciarse de las actividades terroristas que se llevan a cabo sobre el terreno y, de este modo, eludir las consecuencias y las repercusiones políticas. A pesar del intento de evitar que queden huellas, este método demuestra reiteradamente la negligencia de los elementos operativos sobre el terreno, lo que conduce a la exposición de sus encargados en Irán", ha zanjado.