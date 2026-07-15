Israel detiene en Cisjordania a dos palestinos sospechosos de "fabricar explosivos"

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la detención de dos palestinos acusados de "fabricar explosivos" para llevar a cabo ataques contra las fuerzas de seguridad en Cisjordania, en medio del aumento de las incursiones de las tropas israelíes y los ataques por parte de colonos en Cisjordania durante los últimos meses.

Así, ha afirmado en un comunicado que los sospechosos, cuyas identidades no han trascendido, eran "personas buscadas" por su papel en estas actividades, antes de agregar que también ha sido detenido un "traficante de armas" que tenía en su posesión "numerosas armas", sin más detalles al respecto.

Por otra parte, ha resaltado que un civil ha resultado herido de levedad después de que varios "terroristas" lanzaran una piedra contra su vehículo cuando circulaba por Cisjordania, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles detenidos en relación con este incidente.

Fuentes de seguridad palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que otras 25 personas han sido detenidas durante una redada en el campamento de refugiados de Dheishé, situado al sur de la localidad cisjordana de Belén, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado al respecto.

Asimismo, tres palestinos han resultado heridos de diversa consideración en un ataque perpetrado por colonos en la localidad de Yatta, ubicada al sur de Hebrón, según ha denunciado el activista contra los asentamientos Osama Majamé, quien ha afirmado que los asaltantes contaron con protección de militares israelíes.

Las operaciones de seguridad y los ataques de colonos han repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.