Archivo - Un vehículo del Ejército de Israel en la localidad de Qabatiya, en Cisjordania (archivo) - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención en Cisjordania de tres "terroristas" que supuestamente "planeaban perpetrar un ataque en el futuro inmediato", sin que por ahora haya detalles sobre los objetivos de estos planes.

Así, ha apuntado en un breve comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido a los sospechosos en la localidad de Kaubar en una redada lanzada "tras recibir información sobre su intención de llevar a cabo un ataque en el futuro inmediato".

"Los terroristas han sido entregados a las fuerzas de seguridad para las investigaciones", ha manifestado, sin que por ahora hayan trascendido sus identidades o si pertenecían a algún grupo palestino.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.