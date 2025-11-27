Israel detiene a un hombre en el aeropuerto de Ben Gurión por un intento de contrabando de armas

Archivo - Una pantalla con vuelos en el Aeropuerto de Ben Gurión, en Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han detenido a un hombre en el aeropuerto de Ben Gurión por un intento de contrabando de más de un centenar de pistolas a través de su equipaje, después de que su equipaje levantara sospechas cuando intentaba entrar al país tras llegar en un vuelo desde la capital de Italia, Roma.

La Policía israelí ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que el hombre, residente en Petah Tikva, "regresó a Israel en un vuelo desde Roma", antes de afirmar que los agentes de aduanas sospecharon del contenido cuando intentaba atravesar el control de seguridad.

"Durante la inspección del equipaje se encontraron más de cien pistolas desmontadas, que pueden convertirse en armas de fuego. El sospechoso fue arrestado en el lugar por la Unidad 747 del Distrito Central y puesto a disposición judicial para su interrogatorio", ha manifestado, sin más detalles al respecto.